يلا شوت مشاهدة مباراة العهد اللبنانى والقادسية الكويتى بث مباشر رابط الاسطورة hd يوتيوب

بث حصرى مباشر لمشاهدة مباراة العهد اللبنانى والقادسية الكويتى اليوم الثلاثاء 26 فبراير ،فى افتتاح المجموعة الثالثة، فى كأس الاتحاد الأسيوى، وهى عودة للفرق الكويتية للشتراك فى البطولات الأسيوية، بعد أن توقفت لمدة 4 سنوات، المجموعة تضم أيضا فريق السويق من عمان و المالكية من دولة البحرين و اللذان سيخوضا مباراتهما أيضا، سوف تقام المباراة على ملعب بيروت البلدي.

كورة ستار مشاهدة مباراة العهد اللبنانى والقادسية الكويتى بث مباشر

المباراة سوف تنطرق فى تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة و لبنان و سوريا و الأردن و فلسطين، السادسة مساء بتوقيت الكويت و السعودية و البحرين و قطر و العراق، السابعة مساء بتوقيت الامارات و سلطنة عمانن و المباراة سوف تذاع على قنوات بى ان سبورت القطرية.

يلا كورة العهد اللبنانى والقادسية، كورة لايف العهد اللبنانى والقادسية، كورة جول العهد اللبنانى والقادسية، كورة كول العهد اللبنانى والقادسية، live العهد اللبنانى والقادسية، hd العهد اللبنانى والقادسية، العهد اللبنانى والقادسية بجودة عالية بون تقطيع.

الشوط الأول

Advertisements

بدأت المباراة و النتيجة فى الدقيقة 4 هى 0/0

الدقيقة 7 و المباراة سريعة بين الطرفين

حاليا فى الدقيقة 11 و النتيجة هى التعادل السلبى

د 14 مازالت النتيجة تعادل سلبى حتى الآن

د 54 النتيجة 0/0