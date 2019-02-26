يلا شوت مشاهدة مباراة السويق العماني والمالكية البحريني بث مباشر رابط الاسطورة hd يوتيوب

حصرياً مشاهدة مباراة السويق العماني والمالكية البحريني بث مباشر، اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2019،المباراة فى افتتاح جولات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث يستضيف السويق نادي المالكية البحريني و ذلك على استاد السيب الرياضي في افتتاح المجموعة الثالثة و التى تضم كلا من العهد اللبناني والقادسية الكويتي، كان السويق والمالكية البحريني قد لعبا معاً الموسم الماضى فى نفس البطولة، و كان الفوز من نصيب المالكية في مباراة الذهاب حيث فاز المالكية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد و كانت المباراة على استاد مدينة خليفة الرياضية بالمنامة، كما فاز المالكية أيضا في مباراة العودة كرر المالكية فوزه على السويق في المباراة التي جمعت الفريقين عل ملعب استاد السيب الرياضي بهدفين مقابل هدف واحد.

لايف مشاهدة مباراة السويق العماني والمالكية البحريني بث مباشر

المباراة سوف تنطلق فى تمام السابعة و النصف بتوقيت سلطنة عمان و الامارات، السادسة و النصف بتوقيت البحرين و الكويت و قطر و السعودية و العراق، الخامسة و النصف بتوقيت القاهرة و لبنان و سوريا و الأردن.

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المباراة فى الدقيقة 42 النتيجة 1/1