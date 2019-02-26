موعد مباراة ليفربول وواتفورد.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

عشاق البريميرليج على موعد مع مباراة قوية، حيث يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، واتفورد، في العاشرة مساء الأربعاء، على ملعب "آنفيلد"، في الجولة الـ28 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء متأثرا بتعادله سلبيا منذ أيام مع مانشستر يونايتد، في الجولة الماضية.

ويسعى لاعبو الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على صدارة الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الأول برصيد 66 نقطة، متفوقا على وصيفه مانشستر سيتي بنقطة واحدة فقط، فيما يأتي واتفورد في المركز السابع بـ40 نقطة.

ويتربع صلاح على قمة صدارة الهدافين بـ17 هدفا، بالتساوي مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، يليهما أوباميانج وكين بـ15 لكل منهما.

وحقق النجم المصري رقما قياسيا جديدا، مؤخرا، إذ أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

وكان صلاح قد سجل 44 هدفاً في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضى، فيما أحرز 20 هدفاً حتى الآن بالموسم الحالي.

تشكيل وغيابات ليفربول

يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وجو جوميز، ولوفرين، وفيرمينيو للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أرنولد

فبيانو- فينالدوم- ميلنر

ساديو ماني - شاكيري - محمد صلاح

القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD4، بتعليق: خالد الحدي