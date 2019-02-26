موعد كلاسيكو ريـال مدريد وبرشلونة في كأس إسبانيا.. والقنوات الناقلة والمعلقين

كتب: ضياء السقا

تتجه أنظار العالم الأربعاء، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، صوب ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، حيث يستضيف ريال مدريد، غريمه التقليدي برشلونة، فى إياب الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وكان لقاء الذهاب في كامب نو، معقل برشلونة، قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتأهل برشلونة لنصف النهائي بعد الفوز على إشبيلية في ربع النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-3 إذ خسر في المباراة الأولى بثنائية نظيفة وفاز 6-1 في المباراة الثانية.

أما فريق ريال مدريد فقد تأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز على جيرونا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-3 إذ انتهى الإياب 3-1.

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ويذاع اللقاء حصريا على بين سبورت 1، 3 بتعليق: عصام الشوالي من الملعب - حسن العيدروس - أحمد الطيب