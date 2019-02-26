أخرهم عمار حمدي.. 5 لاعبين نالوا شرف المنتخب بعد الهروب من ظل القطبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

لمن تكن بوابة القطبين، هي المنفذ الوحيد للدخول لقائمة المنتخب المصري، فعلى الرغم من أنها دائما ما كانت الطريق الأكثر سهولة لكنه لم يكن الوحيد، البعض كان يلجأ لطرق اخرى ربما تؤدي نفس الغرض إما بالرحيل أو الإعارة، فمنهم من كان يجد ضالته في النهاية ويظفر بالتواجد مع المنتخب والبعض الأخر خرج ولم يعد.

الخروج من عبائه الأهلي والزمالك، كان حلا في بعض الأوقات لبعض اللاعبين الذين وجدوا صعوبة في المشاركة مع القطبين، لينتهي بهم الأمر لنيل شرف ارتداء قميص المنتخب.

خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، أعلن قبل ساعات عن القائمة التي تتأهب لخوض مباراتي النيجر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ومباراة نيجيريا الودية وذلك في مارس المقبل.

وضمت القائمة 11 لاعبا جديدا وهم: أحمد الشناوي، وعمر جابر، وعلي جبر، ومحمود علاء، وكريم حافظ، وأحمد أبو الفتوح، وعمرو السولية، ونبيل عماد دونجا، وعمار حمدي، وعبدالرحمن مجدي، ومصطفى محمد.

من بين اللاعبين الذين ضمهم أجيري لصفوف المنتخب، ستجد أن هناك 3 لاعبين نالوا شرف التواجد مع منتخب مصر لأول مرة وذلك بعد رحيلهم عن القطبين، ولم يكونوا هم أول من حققوا ذلك.

نرصد في هذا التقرير أبرز الأسماء التي ظفرت بالتواجد مع المنتخب المصري، بعد الرحيل عن الأهلي والزمالك.

"شيكابالا"

محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب الزمالك السابق، وجد ضالته في العودة لمنتخب مصر بعد غياب طويل استمر لسنوات، حين قرر الخروج على سبيل الإعارة للرائد السعودي في 24 أغسطس 2017.

بعد أداء مميز مع فريق الرائد في تسجيل الأهداف وصناعتها لزملائه، قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر عودة شيكابالا لقائمة المنتخب قبل مواجهة غانا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، كما كان له شرف التواجد في كتيبة المنتخب المصري التي سافرت إلى مونديال روسيا.

أحمد الشيخ

بعدما ظل أحمد الشيخ، أسير دكة البدلاء مع الأهلي، بحث اللاعب عن مخرج جديد، فلم يجد أمامه أفضل من العودة لناديه السابق، مصر المقاصة، ففي يوم 2 أغسطس 2016 قرر الأهلي إعارة اللاعب للمقاصة، ليسجل وقتها حضورا مميزا مع الفريق الفيومي ، ويقرر المدير الفني السابق لمنتخب مصر هيكتور كوبر، استقدام اللاعب لمواجهة توجو الودية التي أقيمت يوم 25 مارس 2017

أحمد أبو الفتوح

الظهير الأيسر لنادي الزمالك والمعار إلى صفوف سموحة السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

مشاركات أبو الفتوح هذا الموسم كانت على استحياء حيث خاض 7 مباريات رفقة الزمالك في بطولة الدوري قبل إعارته إلى سموحة الذي شارك معه خلال مباراة واحدة في البطولة ذاتها.

مصطفى محمد

مهاجم الزمالك المعار إلى صفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجاري.

خاض مصطفى محمد رفقة الفريق العسكري هذا الموسم 19 مباراة في بطولة الدوري، بواقع 1521 دقيقة.

سجل مهاجم الزمالك المعار 7 أهداف وصنع اثنين آخرين.

نسبة تسجيل مصطفى محمد للأهداف 6 أهداف من داخل منطقة الجزاء مقابل هدف واحد من خارج المنطقة (3 أهداف بالرأس و 4 أهداف بالقدم اليمنى).

عمار حمدي

لاعب الأهلي المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

عمار لم يخض سوى مباراتين فقط في بطولة الدوري بقميص الاتحاد السكندري سجل هدفين وصنع مثلهما.