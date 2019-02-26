طلائع الجيش يواصل نزيف النقاط بتعادل سلبي أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خيم التعادل السلبي، على نتيجة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 24 بالدوري الممتاز.

وطوال شوطي المباراة، حاول كل من الفريقين الوصول للمرمى وزيارة الشباك عن طريق بعض المحاولات، لكن النتيجة استمرت متجمدة بالتعادل السلبي.

وبتلك النتيجة، رفع الإسماعيلي رصيده إلى 28 نقطة بالمركز الثامن، ووصل فريق طلائع الجيش للنقطة الـ 27 بالمركز التاسع.