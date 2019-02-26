مفاجأة ورقم واحد وضيف شرف .. أبرز تصريحات الوجوه الجديدة في المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن خافيير اجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض مباراتي النيجر ونيجيريا في شهر مارس.

وشهدت القائمة تواجد عدد من العناصر الجديدة بالإضافة إلى العناصر العائدة إلى صفوف المنتخب بعد فترة طويلة من الغياب.

وقرر أجيري توجيه الدعوة لعمار حمدي لاعب الاتحاد المعار من صفوف الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء يناير الماضي.

وقال اللاعب من خلال تصريحات لمصراوي: "فوجئت باختياري ضمن قائمة المنتخب الأول حيث لم أتلق في الأيام الماضية اي اتصالات من أعضاء الجهاز الفني للمنتخب وجودي، حلم حياتي تحقق بالانضمام لصفوف المنتخب."

وأضاف: " أشكر نادي الاتحاد السكندري وجهازه الفني بقيادة حلمي طولان وأيضا وليد صلاح الدين مدير الكرة ومحمد مصيلحي رئيس النادي فهم أتاحوا لي فرصة المشاركة مع زعيم الثغر في المباريات والإعلان عن نفسي بقوة أمام الجمهور والمسئولين."

وعرفت قائمة المنتخب عودة كريم حافظ الظهير الأيسر الحالي بفريق قاسم باشا التركي والذي قال: "سعيد بالعودة من جديد لصفوف المنتخب، أبذل قصارى جهدي حتى أكون رقم واحد في هذا المركز، أشارك بشكل أفضل في الوقت الحالي مع قاسم باشا، أتطلع دائمًا للأفضل."

وقال أحمد أبو الفتوح الذي انضم لأول مرة في صفوف المنتخب: "فوجئت بالانضمام لصفوف المنتخب، لن أكون ضيف شرف، لما أشارك سوى في مباراة واحدة مع سموحة، وسأبذب قصارى جهدي مع المنتخب."