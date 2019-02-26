تشيلسي يعاقب الإسباني كيبا بالخصم من راتبه

قرر تشيلسي معاقبة الحارس كيبا أريزابالاغا بخصم راتبه لمدة أسبوع واحد بعدما رفض استبداله خلال الهزيمة بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم في استاد ويمبلي يوم الأحد.

وبدا أن أريزابالاغا يعاني من إصابة بعدما منع سيرجيو أغويرو من التسجيل في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي وطلب منه المدرب ماوريسيو ساري الخروج قبل أن يخسر تشيلسي 4-3 في ركلات الترجيح.

لكن بعدما توقف اللعب وطلب الحكم الرابع من كيبا الخروج ومشاركة الحارس البديل ويلي كاباييرو أصر الحارس الإسباني على أنه جاهز للعب ورفض الخروج وسط غضب واضح من ساري.

وقال تشيلسي في بيان بموقعه على الإنترنت : اتخذ النادي قرارا بتغريم كيبا راتبه لمدة أسبوع واحد والتبرع به لمؤسسة تشيلسي.

وقال المدرب الإيطالي بعد اللقاء الذي انتهى دون أهداف إنه حدث سوء فهم كبير لأنه اعتقد أن أريزابالاغا يعاني من شد عضلي بينما أكد الحارس أنه سليم واستمر في الملعب لمحاولة التصدي لركلات الترجيح.

ويوم الاثنين قال أريزابالاغا إنه تقدم بالاعتذار إلى ساري وزملائه والجماهير بينما قرر تشيلسي تغريمه بسبب هذا التصرف.