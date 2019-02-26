رد فعل بوكيتينو بعد اتهامه بسوء السلوك

تقبل مدرب توتنهام، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، تهمة سوء السلوك التي وجهها له الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على خلفية تصرفه ضد حكم مباراة فريقه ضد بيرنلي في نهاية الأسبوع الماضي ضمن الدوري الممتاز، واعتذر منه.

أقر بوكيتينو بعد مشاهدته الإعادة للمشادة الكلامية الحادة بينه وبين الحكم مايك دين، بخطأه وقال: “بعدما شاهدت سلوكي عبر الفيديو بعد المباراة، يتعين علي تقبل تهمة سوء السلوك بحقي من قبل الاتحاد الإنجليزي”.

وأدت خسارة توتنهام أمام بيرنلي (1-2) إلى تضاؤل آماله في المنافسة الجدية على لقب الدوري الإنجليزي، ومطاردة ثنائي المقدمة ليفربول ومانشستر سيتي حامل اللقب.

وبات في رصيد ليفربول المتصدر 66 نقطة، بفارق نقطة أمام السيتي، و6 نقاط أمام توتنهام الثالث.

وأضاف الأرجنتيني: “يتعين علي الاعتذار من مايك دين، لا أستطيع التصرف بهذه الطريقة، هذه ليست طريقة نتصرف بها وسأقبل بالتهم الموجهة”، متابعاً: “تصرفي كان أمام الرأي العام، وأنا أريد الاعتذار أمام الرأي العام، يتوجب علي الاعتذار منه ومن جميع المسؤولين”.

ولم يشأ بوكيتينو الإفصاح عما قال له دين خلال المواجهة بينهما بقوله: “ما حصل على أرضية الملعب يبقى هناك، بالنسبة إلي الأمر ليس مهماً، لا أخذ الأمور بطريقة شخصية”.

وتابع: “عندما يكون نبض قلبك عالياً جداً يتعين عليك أن تكون حذراً لما تتفوه به”.