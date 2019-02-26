- 1/2
- 2/2
حسم التعادل السلبي بدون أهداف، مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش، التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب في الإسكندرية لحساب الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
جاء اللقاء متوسط المستوى وتبادل الفريقين السيطرة على مجريات اللعب، وفشل كل منهما في هز شباك الآخر لينتهى اللقاء بالتعادل السلبي.
بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش
شاهد.. ملخص كامل لمباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش بالدوري الممتاز:
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