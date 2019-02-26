تشكيل المصري في مواجهة إنبي بالدوري

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم أعلن الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي، بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، تشكيل فريقه لمواجه إنبي والتي ستجمع الفريقين، بعد قليل، على ملعب السويس ضمن منافسات الجولة 23 بالدوري المصري الممتاز. على ملعب السويس ضمن منافسات الجولة 23 بالدوري المصري الممتاز. وضم تشكيل المصري كلا من: حراسة المرمى: أحمد مسعود خط الدفاع: مصطفى طيارة وأحمد شوشة ومحمد الصالح واسلام ابوسليمة. خط الوسط: ايزي إيميكا وفريد شوقي وحسين رحب وسعيدو سيمبوري. خط الهجوم: محمود وادي واموتو.

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