رياضة | سولاري: لا توجد مشاكل مع مارسيلو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري: لا توجد مشاكل مع مارسيلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سولاري خلال المؤتمر الصحفي قبل الكلاسيكو: "يعرف الفريق ما نقوم به بشكل جيد ويعرفون ما علينا فعله للذهاب بعيداً هذا الموسم".
وأضاف: "ما حدث مع بيل يبقى في غرف الملابس ومن خصوصيات الفريق ، اعلم انكم تبحثون عن عناوين عريضة لصحفكم و لكني افكر في مباراة الغد فقط".
وواصل: "كلما تم استخدام تقنية الفيديو من قبل الحكام ستجد جدل واسع على كل حالة ، بالنهاية قرار الحكم هو الأهم".
وتابع: "مباراة الغد سنلعبها وكأنها أول وآخر مباراة في الموسم".
وواصل: "مارسيلو سيكون أساسي ؟ نعم، و ممكن لا، لن اخبرك".
وتابع: "ليس هناك شك حول ضربة الجزاء التي أُحتسب لـ كاسيميرو، يجب أن نحيي الحكام عندما يكونون على حق".
واختتم بقوله: "المشجعون هم الوحيدون اللذين يحملوننا للفوز بالألقاب بلا منازع".