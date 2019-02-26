رياضة | التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي سلبيا مع نظيره طلائع الجيش، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة غياب الفرص الحقيقة للتهديف وكثافة دفاعية، باستثناء هجمة وحيدة للفريق العسكري نجح دفاع الدراويش في إخراجها من على خط المرمى، حتى انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وبذلك ارتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة رقم 28 بالمركز الثامن، فيما ارتفع رصيد الطلائع للنقطة رقم 27 بالمركز التاسع.