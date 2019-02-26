رياضة | ساري: لهذا السبب أردت إخراج كيبا.. ولم أتمالك نفسي بعد الخسارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري: لهذا السبب أردت إخراج كيبا.. ولم أتمالك نفسي بعد الخسارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال ساري خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة توتنهام هوتسبير: "لا أعتقد ان ركلات الجزاء مثل اليناصيب".
وأضاف: "لماذا لن يبدأ كيبا ؟ أريد أن ارسل رسالةً لمجموعتي، سواءً كان كيبا على الملعب أم خارجه. أحتاج لان اقرر ما هو افضل للفريق".
وواصل: "هل كيبا جاهز ذهنياً ؟ عليه أن يكون كذلك. لقد ارتكب خطأً، وهناك بعض العواقب. اذا لعب، عليه أن يكون جاهزاً، حتى وان كان على الدكة".
وتابع: "هل تشعر بأنه تم التقليل من قيمتك ؟ لا، بعد الأحد، كل شيء انتهى".
واستطرد: "هل عليك الفوز غدًا لكي تمنع الإقالة ؟ انا لست تحت الضغط، عليك أن تتحدث مع النادي. لا أعلم لماذا تستمرون بسؤالي هذا السؤال. اريد الفوز بكل مباراة".
وأردف: "هل أنت محبط لعدم تدخل ازبيليكويتا ؟ القائد تحدث معي مباشرةً بعد اللقاء، بعدها مع كيبا. بعد ذلك الجميع تحدث مع بعضه البعض يوم الأمس".
وكشف بقوله: "لماذا ذهبت للنفق ؟ احتجت دقيقة لأتمالك نفسي".
وبسؤواله.. "لماذا لم يتواجد الونسو مع الفريق في النهائي ؟ لم أكن ارغب بظهير أيسر على الدكة. في هذه اللحظة، ايميرسون يقوم بعمل جيد، لذا علي أن استخدمه، الأمر يعتمد على الوضع، الأمر ليس بمشكلة حينما لا تحظى بأفضل اوقاتك".
واختتم بقوله: "هل اللاعبون يحترمونك ؟ هل شاهدت مباراة الأحد؟ اذا تعرف الإجابة".