رياضة | شاهد.. خطاب الأمن إلى اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباريات الكأس

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. خطاب الأمن إلى اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباريات الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حصل "الخليج 365 الرياضي" على صورة من خطاب وزارة الداخلية الذي أرسلته للاتحاد الكرة، بشأن قرار تأجيل مباريات كأس مصر التي كان مقرر لها بداية من غدًا الأربعاء بين الزمالك ومصر للمقاصة في الدور ربع النهائي، ومباراة الأهلي وبيراميدز في دور الستة عشر من عمر البطولة.
وأرسلت وزارة الداخلية خطابًا رسميًا للجبلاية مضمونه إخطار بتأجيل مباريات بطولة كأس مصر، بسبب أنه قرارًا أمنيًا وسيتم تحديد مواعيد المباريات لاحقًا بالتنسيق مع مسؤولي الجبلاية، بسبب انشغال القوات لتأمين البلاد في الوقت الحالي.
وأرسلت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، خطابًا رسميًا للأهلي والزمالك، تخطرهما بتأجيل مباراتهما أمام بيراميدز والمقاصة في كأس مصر.
وأعلن عامر حسين، في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل مباريات الكأس بالكامل لدواع أمنية، قائلًا إن الجبلاية، وصل إليه خطابًا رسميًا من الأمن بتأجيل مباريات الكأس بالكامل لدواع أمنية، حيث اقترح البعض تأجيل مباراتي الزمالك مع المقاصة غدًا في ربع نهائي الكأس، ولقاء الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 من نفس البطولة، من أجل تهدئة الأجواء المشتعلة على الساحة الرياضية.