رياضة | شاهد.. خطاب الأمن إلى اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباريات الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. خطاب الأمن إلى اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباريات الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل "الخليج 365 الرياضي" على صورة من خطاب وزارة الداخلية الذي أرسلته للاتحاد الكرة، بشأن قرار تأجيل مباريات كأس مصر التي كان مقرر لها بداية من غدًا الأربعاء بين الزمالك ومصر للمقاصة في الدور ربع النهائي، ومباراة الأهلي وبيراميدز في دور الستة عشر من عمر البطولة.

وأرسلت وزارة الداخلية خطابًا رسميًا للجبلاية مضمونه إخطار بتأجيل مباريات بطولة كأس مصر، بسبب أنه قرارًا أمنيًا وسيتم تحديد مواعيد المباريات لاحقًا بالتنسيق مع مسؤولي الجبلاية، بسبب انشغال القوات لتأمين البلاد في الوقت الحالي.