رياضة | ليفربول يتلقى دفعة قوية بشأن فيرمينو

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تلقى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي خبر سعيد بشأن عودة روبرتو فيرمينو ضد واتفورد، ليلة الأربعاء.

وأبلغ يورجن كلوب، أخبار إيجابية حول إصابة المهاجم البرازيلي، في الكاحل، والتي تعرض لها خلال مواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد واحتاجت إلى استبدالها بعد 31 دقيقة من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

ومع ذلك، أكد المدرب الألماني، أن حالة روبرتو فيرمينو ليست خطيرة كما كان يخشى، في البداية، وقد يشارك أمام واتفورد في الجولة الـ 28 من عمر منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: إنه يبدو جيدا، كنا محظوظين بشكل واضح، إنها ليست خطيرة كما كنا نظن في اللحظة الأولى - إذا كان بوبي ينزل ويترك الملعب ، فهو دائمًا علامة سيئة لأنه صعب جدًا

وزاد: سنلعب غداً وسيكون قريباً جداً من ذلك، لأنه بوبي، أود أن أقول نعم هناك فرصة للمشاركة أمام واتفورد، لكنني لا أعرف ما إذا كنت سأستخدم هذه الفرصة لأننا لعبنا الأحد ثم الأربعاء على الفور.