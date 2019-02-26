رياضة | مورينيو يكشف عن ناديه الجديد

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كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لأندية إنتر ميلان وتشيلسي وريال مدريد ومانشستر يونايتد

السابق، عن ناديه الجديد الذي سيكون مدربا له.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "عملي الجديد سيكون في نادي لديه البنية الصحيحة، ولا أريد مهاترات".

وواصل: "الناس يقولون أن أكثر ما يعلمك هو الخسارة، ربما تتواجد صحة في ذلك، لكنِّي أشعر بأن هويتي مبنية على الفوز".

وأضاف قائلاً: "هذه المرة الأولى التي يمضي فيها 18 شهر في مسيرتي بدون أي بطولة، بعض المدربين أمضوا 18 سنة بدون بطولات، الآن لدي الوقت للتفكير ولأخذ الإنطباعات، ولدي الوقت الكافي للتفكير بمهمتي الجديدة".

واختتم قائلاً: "أعلم أن 'الوظيفة الجديدة' قادمة، لم تأتي الوظيفة بعد، لأن ما أتى لم أرغب به".