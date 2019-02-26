اونلاين | real madrid vs barcelona live.. كورة لايف بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة | يلا شوت | كل حصري | اون لاين | كووورة

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نقدم لكم مشاهدة البث المباشر لـ مباراة برشلونة وريال مدريد القادمة تشاهدونها في بث مباشر على قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت على beIN CONNECT.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد القادمة

مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

سيكون عشاق كرة القدم يوم الأربعاء على موعد مع مواجهة مثيرة تجمع بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب "كامب نو".

هذا هو الكلاسيكو رقم 36 بين الغريمن في كأس ملك اسبانيا - فاز برشلونة في 15 مباراة مقابل 12 لريال مدريد وحسمت نتيجة التعادل 8 مواجهات.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة سيعلق عليها الزملاء عصام الشوالي وحسن العيدروس وأحمد الطيب.

كما بإمكانكم مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة بتعليق إنجليزي وفرنسي.