اللقب السري لجاريث بيل داخل غرف الملابس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يحظى عدد كبير من نجوم كرة القدم حول العالم، بألقاب تطلق عليهم من جانب الجماهير، أو من أفراد داخل عائلاتهم، أو يكون اللقب مرتبط بالشخص منذ فترة الطفولة بسبب موقف معين.

النجم الويلزي جاريث بيل، لاعب وسط الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، واحد من هؤلاء حيث أطلق عليه زملاؤه لقب “لاعب الجولف”؛ وذلك نظرا لانشغاله بهذه اللعبة كثيرا.

اللاعب البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد، كان قد صرح مؤخرا بأن جاريث بيل يحمل لقب “لاعب الجولف” في غرفة تبديل الملابس، بسبب انشغاله بلعبة الجولف، وابتعاده عن المشاركة في عشاء الفريق مع اللاعبين مرات عديدة.

اللاعب كان قد أبدى غضبه مؤخرا بعد تسجيله ركلة الجزاء الحاسمة أمام ليفانتي، ورفض تحية زميله لوكاس فاسكيز ولاعبين آخرين حاولوا تهنئته بالهدف الحاسم.. ودفع يد زميله فاسكيز عن ظهره، بعدما حاول الأول الاحتفال معه.. كما كان قد شارك بديلا أمام ليفانتي، ورفض الإحماء قبل المشاركة في اللعب.

صحيفة “ماركا” الإسبانية ذكرت، أن السبب في غضب بيل يرجع إلى فقدانه لمركزه الأساسي في التشكيلة الأساسية للفريق، بالإضافة لتصريحات زميليه، البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي مارسيلو، التي انتقدته مؤخرا.