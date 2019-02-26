صديقة كريستيانو رونالدو تدير مشروعه الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يسعى عدد كبير من لاعبي كرة القدم، إلى تأمين مستقبلهم خاصة عندما يقتربون من مرحلة اعتزال الكرة، وذلك عن طريق استثمار أموالهم في بعض المشروعات التي تدر لهم أموالا كثيرة.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، يتجه إلى اقتحام مجال جديد للاستثمار وتنويع مصادر دخله في مرحلة ما بعد الاعتزال، وذلك بحصوله على حصة 50% من سلسلة عيادات “إنسبيريا” لزراعة الشعر.

صحيفة “إكسبريسو” البرتغالية، ذكرت أن كريستيانو استحوذ على نصف عيادات “إنسبيريا” لزراعة الشعر، الموجودة بالفعل في البرتغال، والتي تهدف إلى أن تصبح رائدة في هذا المجال.

نجم ريال مدريد السابق، من المنتظر أن يفتتح مقرًا جديدًا الشهر المقبل، على مساحة 2500 متر مربع في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث من المتوقع أن يعمل بها 150 شخصًا، وستجري 18 عملية زراعة يوميًا في المتوسط تكلفتها تتراوح بين 3000 و6000 يورو.

رونالدو، البالغ من العمر 34 عامًا، يسعى لاستثمار حوالي 25 مليون يورو في تطوير هذه العيادات التي يهدف من خلالها ليصبح رائدًا في هذا المجال.. بالإضافة إلى أنه قرر تعيين صديقته جورجينا رودريجيز مديرة للشركة وستدير أعمالها الخاصة بنسبة ملكيته إلى جوار البرتغالي باولو راموس الذي يملك النسبة المتبقية.