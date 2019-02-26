انت الان تتابع تفاصيل خبر ناصر العطية يحقق سادس ألقابه برالي قطر الصحراوي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 05:29 مساءً - تُوّج السائق القطري ناصر العطية بطلاً لرالي قطر الصحراوي "كروس كانتري"، الجولة الافتتاحية في كأس العالم للراليات الصحراوية، الثلاثاء، محققاً فوزه السادس في البطولة في غضون ثمانية أعوام.

وهيمن العطية على رالي قطر من البداية وحتى النهاية، ليواصل بدايته الصاروخية في العام الجديد؛ بعد أن تُوّج برالي داكار الصحراوي، للمرة الثالثة في مسيرته الاحترافية.

وحصل السائق القطري على لقب رالي بلاده خمس مرات منذ دخوله إلى أجندة البطولة العالمية عام 2012، منها أربع مرات متتالية أعوام 2014، 2015، 2016، 2017، بجانب حصد اللقب للمرة الأولى عام 2012.

وقاد العطية مع ملاحه ماتيو بوميل سيارته "تويوتا هايلوكس" إلى المركز الأول بفارق 11.10 دقيقة عن أقرب مطارديه، رغم بعض الضغوط من السعودي يزيد الراجحي (تويوتا)، وحامل اللقب البولندي ياكوب بشيغونسكي (ميني).

وعقب الفوز، قال العطية في تصريحات صحفية: "أنا سعيد لأنني فزت برالي بلادي للمرة السادسة، وهو أمر جيد للبطولة. قدنا بحذر هذا اليوم بدون المخاطرة.خلقنا فارقاً مهماً في الأيام الأربعة السابقة".

وأكمل موضحاً: "كان يتوجب علينا فقط أن نصل إلى خط النهاية بدون مواجهة أي مشكلة".

بدوره شدد ملاحه بوميل على أن "الأمور ليست سهلة أبداً في قطر، ولكن الفارق الأهم هي الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها ناصر ومعرفته لطبيعة الأرض".

ولفت إلى أن" العطية يعرف بسرعة كيفية اختيار الاتجاه مما أقوله له، هذا فوز رائع، خصوصاً بالنسبة لناصر، ولقطر، ولبداية البطولة".