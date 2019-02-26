أوا تعليق من تركي آل شيخ على انضمام لاعبيه للمنتخب

رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز.

حيث علق آل الشيخ، على انضمام لاعبيه لمعسكر القراعنة المقرر انطلاقه في شهر مارس ويتخلله مباراتان أمام النيجر و نيجيريا.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"سعيد جدا أن نادي لم يكمل العام ينضم أكبر عدد من اللاعبين منه للمنتخب المصري العزيز.. مبروك لأبطال بيراميدز.. وهذا يثبت أننا التشكيلة الأقوى.. بالتوفيق ويااااارب تجيبوا الكاس".

وأعلن الجهاز الفني للفراعنة عن قاشمة الفريق استعدادًا لمعسكر مارس والتي جاءت كالآتي: "عمرو السولية ( الأهلي )، محمد أبو جبل ( سموحة )، محمد النني ( أرسنال الإنجليزي )، عمر جابر ( بيراميدز )، أحمد الشناوي ( بيراميدز )، طارق حامد ( الزمالك )، أحمد حسن "كوكا" ( أولمبياكوس اليوناني )، علي أحمد "غزال" ( فيرنس البرتغالي )، محمود حسن "تريزيجيه" ( قاسم باشا التركي )، علي جبر ( بيراميدز )، كريم حافظ ( قاسم باشا التركي )، عمرو وردة ( أتروميتوس اليوناني )، محمد هاني ( الأهلي )، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، صلاح محسن ( الأهلي )، محمود عبد الرحيم "جنش" ( الزمالك )، أحمد أيمن منصور ( بيراميدز )، إسلام جابر ( الداخلية )، محمود علاء ( الزمالك )، عامر عامر ( الإنتاج الحربي )، نبيل عماد "دونجا" ( بيراميدز )، عمار حمدي ( الاتحاد السكندري )، مصطفى محمد ( طلائع الجيش )، عبد الرحمن مجدي ( الاسماعيلي )، احمد أبو الفتوح ( سموحة ).