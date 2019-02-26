شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يواصل استعداداته للكلاسيكو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أقام ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، مرانا جماعيا للفريق استعداداً لمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، المقررة غداً على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب الدور نصف النهائي من كأس إسبانيا.

ووضع المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري فى تدريب اليوم اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي سيلعب بها أمام برشلونة في محاولة للحصول على تذكرة العبور إلى المباراة النهائية من الكأس.

ولم يشارك ماركوس يورينتي فى المران الجماعي للفريق؛ لعدم تعافيه من إصابته العضلية ، فيما تؤكد الصحف الإسبانية إنه سيعود للمران يوم الجمعة.

وسيواجه ريال مدريد فريق برشلونة، غدا الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو بعد انتهاء ذهاب الدور نصف النهائي من كأس إسبانبا بالتعادل (1-1) ، فيما سيلعب الفريقان مباراة أخرى في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

وسيخوض النادي الأبيض ماراثون صعب جداً ، حيث سيلعب غداً الأربعاء والسبت المقبل ضد برشلونة في كأس إسبانيا والدوري الإسباني ،

كما سيلعب ريال مدريد ضد أياكس، يوم الثلاثاء القادم، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.