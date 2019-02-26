انت الان تتابع عمار حمدي بعد انضمامه للمنتخب: «مش مصدق نفسي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

أعرب عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن فرحته الغامرة بالانضمام لمعسكر المنتخب الوطني المقبل، والمقرر إقامته خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل، استعدادًا لمبارتي النيجر في تصفيات أمم إفريقيا ونيجيريا وديا، وذلك بعد أن أعلن عنها المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب اليوم الثلاثاء واختياره لـ25 لاعبًا، وقال عمار في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لا أصدق نفسي لقد سمعت الخبر منكم وأنا أستيقظ من النوم ولا يمكن وصف شعوري».

وأضاف عمار: «يوم السعد بالنسبة لي وبداية تحقيق الحلم الكبير بأن أرتدي تيشيرت منتخب مصر وسط هذه الكوكبة من كبار النجوم، ومع جهاز فني على هذا القدر من الكفاءة والاحترافية». وواصل: «كل الشكر والتقدير لخافيير أجيري والكابتن هاني رمزي على هذه الثقة التي أتمنى أن أكون على قدرها، وأتمنى أن