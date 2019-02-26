الان تتابع رسمياً: حكم الفيديو المساعد يدخل قبل نهائي كأس العرب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الثلاثاء انه سيتم استخدم حكم الفيديو المساعد في كأس العرب للأندية الأبطال اعتبارا من الدور قبل النهائي في نسخة العام الجاري.

جاء الاعلان خلال التوقيع على اتفاقية تعاون مع الشركة المنتجة لتقنية عين الصقر للتكنولوجيا الرياضية لاستخدامها في البطولة.

وقع الاتفاقية عن الاتحاد العربي رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد وبن كروسينج المدير العام للشركة في آسيا وشمال

افريقيا.

وحضر التوقيع طلال آل الشيخ مدير بطولة كأس العرب وخليل جلال رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي.

وقال جلال عقب التوقيع “منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال تسير منذ انطلاقتها أواخر يوليو الماضي بنجاح ولله الحمد

خاصة في أداء الحكام.

“تم الاستعانة في دور الثمانية بالحكم الخامس واليوم نجلب تقنية الفيديو وذلك من أجل أن نمضي بالبطولة نحو نجاح وتميز”.