الان تتابع تعادل بيرسيجا الإندونيسي مع بيكامكس الفيتنامي بكأس الاتحاد الآسيوي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
تعادل نادي بيرسيجا جاكرتا الإندونيسي، مع ضيفه بيكامكس بينه دونج الفيتنامي، سلبيا، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة لمنطقة آسيان في كأس الاتحاد الآسيوي.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، اليوم الثلاثاء، سيريز نيجروس الفلبيني مع ضيفه شان يونايتد من ميانمار.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 12 مارس، حيث يلتقي شان يونايتد مع بيرسيجا جاكرتا وبيكامكس بينه دونج مع سيريز نيجروس.
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