شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلق على انضمام 5 لاعبين من بيراميدز لمنتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، على انضمام خمسة من لاعبي ناديه إلى قائمة المنتخب المصري المقرر انضمامها للمعسكر الذي ينطلق في الـ 18 من مارس القادم، استعدادًا لمباراتي النيجر، في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية، ونيجيريا وديًا.

وحصل «بيراميدز» على نصيب الأسد من اختيارات المدير الفني المكسيكي للفراعنة من أندية الدوري المصري، إذ استدعى 5 من لاعبيه مقابل 3 من كل من الأهلي والزمالك.

واختار «أجيري» من بيراميدز كلا من الحارس أحمد الشناوي والمدافعين عمر جابر وعلي جبر وأحمد أيمن منصور، بالإضافة إلى لاعب الوسط نبيل عماد دونجا.

وقال «آل الشيخ»، على حسابه الرسمي بـ«فيسبوك»: «سعيد جدًا أن نادي لم يكمل العام ينضم أكبر عدد من اللاعبين منه للمنتخب المصري العزيز».

وأضاف: «مبروك لأبطال بيراميدز.. وهذا يثبت أننا التشكيلة الأقوى.. بالتوفيق ويا رب تجيبوا الكأس».