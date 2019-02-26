شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يحذر البرامج الرياضية ويفتح تحقيقًا في جميع مخالفاتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ببالغ القلق التراشق اللفظي والحوارات المتدنية التي تدور في عددٍ من البرامج الرياضية في الوسائل الإعلامية خلال الأيام الماضية.

وأعلن المجلس بدء التحقيق في جميع وقائع المخالفات التي تضمنتها هذه البرامج والتي تجاوزت حدود الرأي وحقوق النقد، وأكد اعتزامه تطبيق العقوبات الصارمة التي أتاحها له القانون على المخالفات التي وقعت في برامج الشاشات أو الصحف أو مواقع التواصل.

كما أكد المجلس أن اللجان المختصة تقوم حاليًا بالتحقيق في هذه المخالفات والتي سيتم مواجهتها بشكل حاسم منعًا لتكرارها، ويهيب المجلس بوسائل الإعلام الالتزام بالمعايير الصادرة عن المجلس بشكل كامل ويعلن أنه لن يتردد في استخدام الأدوات والصلاحيات المكفولة له قانونًا لإلزام الوسائل الإعلامية بعدم إثارة الجماهير حفاظًا على القيم والأخلاق الرياضية باعتبارها الركن الأساسي من أركان الرياضة.

وطالب المجلس النقاد الرياضيين بتحمل مسؤولياتهم التاريخية أمام الوطن، وضرورة ضبط الإيقاع العام للمشهد الرياضي والبعد عن أية مشاركة تحث على الكراهية والتطرف في التشجيع، نظرًا لإننعكاس التلاسن والتراشق اللفظي بالسلب على الجماهير.

وأعرب المجلس عن ثقته التامة في أن مشجعي الرياضة يتمتعوا بالوعي والأخلاق الرياضية العالية وهم على مستوى المسؤولية ويتفهموا أن المناخ المحيط بالمسابقة لابد وأن يتغير للأفضل وأن المجلس لا يريد أن تتكرر المشاحنات والملاسنات بين الأندية في مصر.

وأكد المجلس ضرورة تحسين المناخ الرياضي العام إستعدادًا لتنظيم واحدة من أكبر البطولات على مستوى العالم وهي البطولة الأفريقية، مما يتطلب تضافر الجهود لإنجاح البطولة التي تقام على أرض مصر.