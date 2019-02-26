إحتمالية معاقبة كيبا امام مواجهة توتنهام

صرح المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، ماوريسيو ساري إنه لم يتخذ قراره بعد بشأن مشاركة كيبا أريزابالاجا حارس مرمى الفريق أساسياً في مباراة توتنهام بالبريميرليج.

ويستعد تشيلسي لملاقاة توتنهام هوتسبر مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتابع ساري خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة عن كيبا: "لعبنا مباراة رائعة يوم الأحد، من الصعب ألا نستقبل هدفًا في الحالة الدفاعية، وأنا المدرب، لذا علي التركيز على الأداء، تحدثت مع كيبا، ومع الجميع لقد إعتذر للطاقم الفني، نحن لا نريد قتله".

وشهدت نهاية الوقت الإضافي في مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية واقعة مثيرة للجدل عندما حاول ساري الدفع بحارس المرمى ويلي كاباييرو بديلا للحارس كيبا، لكن الأخير رفض الانصياع لقرار المدرب وأكد أنه بحالة جيدة ويرغب في استكمال المباراة.

وبسؤاله عن إذا كان كيبا سيشارك أمام توتنهام أم لا، رد قائلاً: "لا أعلم، لم أقرر بعد، ولكني أعتقد بأنه جاهز لياقياً".

وواصل: "لقد قام بعملية الإستشفاء يوم الأمس، لكني أعتقد أنه جاهز، سيكون هذا قرار المجموعة، واللاعبين كذلك".

وبسؤاله عن من الذي قرر تغريم كيبا، رد ساري: "لقد كان النادي، وعليه أن يتقبل القرار".

وقال ساري عن أنه كان يرغب بإشراك كاباييرو بديلاً لكيبا لأنه يعرف لاعبي مانشستر سيتي: "لم أرغب بحارس لديه كدمة ليلعب ركلات الجزاء، كاباييرو يعرف لاعبي مان سيتي، لكن أعتقد أنه كان من الافضل اشراك حارس بحالة جيدة".

وأكمل حديثه عن كيبا: "عليه أن يكون جاهزاً ذهنياً، لقد ارتكب خطأً، وهناك بعض العواقب، اذا لعب، عليه أن يكون جاهزاً، حتى وان كان على الدكة".

وبسؤاله عن إذا كان عليه الفوز في مباراة توتنهام حتى يتجنب الإقالة، انهى ساري حديثه قائلاً: "أنا لست تحت الضغط، عليك أن تتحدث مع النادي، لا أعلم لماذا تستمرون بسؤالي هذا السؤال، أريد الفوز بكل مباراة".