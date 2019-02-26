كلوب يعلن إحتمالية لحاق فيرمنيو بمباراة واتفورد

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب إن النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم الريدز في حالة جيدة، وأن لديه فرصة للحاق بمباراة واتفورد في البريميرليج غدا الاربعاء.

ويستعد ليفربول لملاقاة واتفورد مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب أثناء المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "فيرمينو في حالة جيدة، نحن محظوظين، لم يكن الأمر خطيراً كما كنا نعتقد في البداية، لديه فرصة غدًا ولكن فرصته أكبر في الديربي أمام إيفرتون".

وعن الخصم قال كلوب: "واتفورد في حالة جيد ، في مواجهة الستة الكبار ليس لديهم الكثير من الاستحواذ على الكرة، لكنهم يشكلون تهديدا مباشرا في الهجمات المرتدة والكرات الثابتة والدفاع العميق، كل هذه الأشياء، إنها مباراة الدوري ضد فريق جيد".

وعن عودة بريندن رودجرز للبريميرليج مرة أخرى لتدريب فريق ليستر سيتي: "طالما أنه لن يذهب إلى إيفرتون فهو بخير، لأنه سيحتاج إلى منزله مرة أخرى".

وتطرق للحديث عن نابي كيتا: "لقد كان مريضًا بالأمس ولكنه عاد للتدريبات اليوم، نابي كيتا لاعب لا يُصدق، في بداية الموسم أظهر لنا ذلك ثم أُصيب، إنه مشروع طويل الأمد".

وعن موعد عودة ديجان لوفرين للمشاركة في المباريات، رد كلوب: "لوفرين اقترب من العودة ولكنه غير متاح لمباراة الغد".

وبسؤاله عن التعثر ضد اليونايتد: "كان الأمر غريبًا، لقد أحببت البداية كثيرًا، ثم وقعت تلك الإصابات وأثرت على رتم اللقاء".

وعن المنافسة في الدوري اختتم كلوب حديثه: "كل شيء بخير، لكثير من مشجعينا فهذه هي الفرصة ليكونوا أبطالاً للمرة الأولى في حياتهم، هذه فرصة حقيقية ويجب علينا أن نعيشها ونستغلها".