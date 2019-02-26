"كابتن ماجد"الحقيقي يحتفل بعيد ميلاده ال52 كأطول مسيره كروية في الملاعب العالمية

يحتفل كازويوشي ميورا بعيد ميلاده الـ 52 اليوم وما زال لائق بدنيا في موسمه المهني ال 34

في عام 1982، قرر المراهق الياباني كازيوشي ميورا الإقدام على مغامرة مستحيلة بالسفر إلى البرازيل للممارسة كرة القدم في مستوى أعلى. وفي عام 2019، يجدد تعاقده مع فريق يوكوهاما لعام إضافي.. نعم، قرأتم العامين بصورة صحيحة.

كازويوشي ميورا النادي

نادي يوكوهاما أعلن عن تجديد عقد مهاجمه المخضرم صاحب الـ51 عاما، ليبقى ميورا في صفوف فريق القسم الثاني الياباني لموسم إضافي.

ميورا بات أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ كرة القدم في 12 مارس 2017، وقتما كان عمره 50 عاما و14 يوما، متخطيا رقم الإنجليزي ستانلي ماتيوس.

ميورا يمتلك 89 مباراة دولية مع منتخب اليابان، سجل خلالها 55 هدفا، وساهم بشكل مؤثر في فوز بلاده بكأس آسيا 1992، والتأهل إلى مونديال 1998 لأول مرة في تاريخ محاربي السامواري، إلا أنه استبعد حينها من القائمة النهائية للبطولة وفقد فرصة الظهور في أهم منافسة في لعبة كرة القدم.

المهاجم الملقب بـ "الملك" يمتلك مسيرة كروية حافلة انطلاقا من رحلته الاحترافية الشجاعة في الملاعب البرازيلية خلال الثمانينيات، إذ لعب حينها في عدة أندية أبرزها سانتوس وبالميراس وكورتيبيا.

لاحقا عاد ميورا لبلاده اليابان مع انطلاق الدوري الياباني لكرة القدم في صورته الحديثة مطلع التسعينيات، وقاد فريق طوكيو فيردي للفوز باللقب 4 مرات.

ميورا خاض تجربة احترافية أوروبية سريعة في فريق جنوى الإيطالي كذلك موسم 1993\1994، وعلى الرغم من عدم خوضه الكثير من المباريات، إلا أنه ترك بصمته بالتسجيل في شباك سامبدوريا بمباراة الدربي.

كما خاض تجربة سريعة مع فريق سيدني الأسترالي، وساهم في فوزه بالمركز الخامس في كأس العالم للأندية 2005.

ميورا يلعب في صفوف يوكوهاما منذ عام 2005، وخاض معه قرابة الـ270 مباراة، مسجلا 26 هدفا.

أما المعلومة الأخيرة التي يجب أن تعرفها بخصوص ميورا، هي أنه من أوحى لـ يويتشي تاكاهاشي حتى يبتدع شخصية "تسوباسا أوزورا" الكرتونية، والمعروفة في الشرق الأوسط باسم "كابتن ماجد".