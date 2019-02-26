شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يؤجل مباريات كأس مصر لأسباب أمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى بعد وصول خطاب من الأمن في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء إلى اتحاد الكرة.

وقال عامر حسين في تصريحات إذاعية يوم الثلاثاء، إن خطاب الأمن كان واضحا وهو تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى، وأضاف أنه حتى الآن لا يوجد مواعيد جديدة لمباريات كأس مصر وسيتم تحديدها لاحقا عقب نهائيات بطولة الأمم الإفريقية.

ورفض النادي الأهلي مواجهة بيراميدز مساء يوم الخميس في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر وتمسكه بأداء مبارياته حسب الجدول المعلن يوم الثامن من يناير الماضي.