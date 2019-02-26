الكلاسيكو المزدوج "مفصلي" بحسب لانغليه مدافع برشلونة

اسماء السيد - تشكل مبارتا الكلاسيكو بين ريال مدريد وغريمه برشلونة في أسبوع واحد ضمن كأس وبطولة اسبانيا لكرة القدم لحظات "مفصلية" بحسب ما قال مدافع برشلونة الفرنسي كليمان لانغليه في مقابلة مع وكالة فرانس برس، معبرا عن اعجابه بالانتشار العالمي لهذه المواجهة.

سؤال: في مسيرتك الشابة، خضت مباراتين في الكلاسيكو (5-1 ذهابا في الليغا و1-1 في ذهاب نصف نهائي الكأس). لماذا هذا التنافس فريد من نوعه؟

جواب: "هي مباراة مختلفة من حيث قوتها على الصعيد العالمي. هناك عدد كبير من الكاميرات الناقلة للمباراة، في عدد (كبير) من الدول. جميع اللاعبين على أرض الملعب من مستوى استثنائي. إذا هي مباراة تجمد الوقت. عندما نفوز فيها نستفيد أكثر (..) تستمتع بالدقائق الاخيرة، بأجواء الملعب، تكون ساحرة".

س: هل تشكل مبارتا الكلاسيكو في إياب نصف نهائي الكأس ثم الدوري منعطفا؟

ج: "هذا الشهر مفصلي. هناك دوري أبطال أوروبا ومبارتان ضد ريال: تأهل إلى النهائي ثم توسيع الفارق أو خسارة النقاط ضد ريال. هذا أسبوع وشهر هامان جدا. يجب أن نعرف كيف ندير الأمور لأنها قد تكون مفصلية لبقية الموسم".

س: هل يمكن أن تؤثر مجريات الكلاسيكو الأول على نتيجة الثاني؟

ج: "لا، لا أعتقد ذلك. غالبا ما تكون نتيجتا مباراتين في أسبوع واحدة مختلفتين (...) آمل في الفوز بالمباراتين وهكذا لن يكون هناك أي مشكلة (يضحك)".

كيف تصف تطور ريال مدريد منذ وصول (المدرب الارجنتيني) سانتياغو سولاري؟

ج: "لم يتغير اللاعبون، لكن الدينامية مختلفة تماما. تحسنت النتائج وبات لديهم ثقة أكبر، وبات العمل أكثر طبيعية. هذا فريق أحرز دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تواليا، جميعهم أبطال ويتوصلون دوما للخروج من مآزق صعبة. يجب أن نكون حذرين دوما من ريال مدريد".

س: ما هو مدى صعوبة ايقاف (المهاجم الفرنسي) كريم بنزيمة، أفضل هداف لريال هذا الموسم (20 هدفا)؟

ج: "هو لاعب يخرج من المنطقة كثيرا، جيد جدا من الناحية التقنية وبالغ الخطورة داخل المنطقة ويسدد بسرعة. يجب أن نحذر كثيرا، تكفيه ثانية لتسجيل الهدف".

س: كيف يؤثر بك زميلك (الارجنتيني) ليونيل ميسي أفضل هداف في تاريخ مباريات الكلاسيكو (26 هدفا)؟

ج: "يمكنه التسجيل (دون مساعدة أحد) في التمارين والمباريات. هو قائد أيضا نظرا لخبرته الكروية. يشاهد المباريات كثيرا، يعرف كل أنواع اللعب ويسيطر على الكرة بشكل مثالي. عندما يقدم +ليو+ النصيحة يجب أن تستمع (...) لا يتكلم كثيرا لكنه يقوم بذلك أحيانا. يقول كلاما في محله وهو عادل في تحليلاته".

س: أصبحت أساسيا في برشلونة بعمر الثالثة والعشرين فقط. بماذا نضجت إلى جانب لاعبين مثل ميسي؟

ج: "أتمرن كل يوم مع أفضل اللاعبين في العالم. أنا محظوظ للعب كثيرا. يسمح لي ذلك باكتساب الايقاع والخبرة. ارتكب اخطاء أيضا لكنها تساعدني على التحسن. تسير الأمور بسرعة معي، لكن هذا يمنحني ذخيرة هامة بالنسبة لعمري".