هاشتاج ’’الأهلي يحكم‘‘ يجتاح تويتر بعد تأجيل مباريات الكأس.. والأهلاوية: ’’اللي يلعب معانا يستحمل‘‘

كتب: ضياء السقا

تصدر هاشتاج "#الأهلي_يحكم"، ترند موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، عقب تأجيل مباراة المارد الأحمر وبيراميدز، في مسابقة كأس مصر.

وأعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباراتي الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمقاصة في الكأس، لأجل غير مسمى، لأسباب أمنية.

وعبرت جماهير الأهلي عبر الهاشتاج عن ترحيبها بقرار اتحاد الكرة، وعدم الرضوخ لرغبة طرف على حساب الأخر.

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أول تعليق من بيراميدز

من جانبه علق تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز على قرار التأجيل، عبر حسابه الرسمى بالفيس بوك، قائلا: "أتفق مع الاتحاد المصرى على أن التأجيل واجب فأمن مصر خط أحمر.. وأيضا التأجيل يعطى لدياز فرصة للتعرف على اللاعبين.. وأيضا يكون الخصم مكتمل الصفوف لكى تكون المباراة ممتعة.. فنحن لا نقابل إلا الجاهزين".

الأهلي يرحب

على الجانب الأخر، رحب محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي بقرار لجنة المسابقات بتأجيل مباريات الكأس.

وقال مرجان في تصريحات لموقع "سوبر كورة"، إن الأهلي التزم باللوائح والقوانين، قبل اتخاذه قراراً بعدم خوض مباراة بيراميدز، مضيفاً أن القلعة الحمراء لا تخوض معارك مع أحد ولكن مجلس الإدارة دائما يبحث عن حقوق النادي وجميع الفرق.

وأضاف المدير التنفيذي للأهلي، أن النادي درس الأمور جيدا قبل إصدار قراره برفض خوض مباراة بيراميدز ملتزما بالجدول الذي تم وضعه من قبل لجنة المسابقات.

الزمالك يرفض

وعلى عكس المتوقع، أعلن الموقع الرسمي للزمالك رفض مجلس الإدارة تأجيل لقاء الفريق أمام مصر المقاصة، فى دور ال 8 بكأس مصر، والتي كان من المزمع إقامتها مساء الأربعاء.

تفاصيل الأزمة

بدأت الأزمة بعدما طلب بيراميدز تأجيل مباراته مع الأهلي في الدور الثاني من الدوري لحين خوض الأحمر مؤجلاته، لتقرر بعدها لجنة المسابقات استبدال مباراة الفريقين، في الدوري المقرر لها 28 فبراير، لتصبح في دور الـ16 بكأس مصر في نفس الموعد.

واشتعلت الأزمة، بعد تمسك النادي الأحمر برفضه استبدال أي مباراة لفريقه في بطولة الدوري بأخرى في مسابقة الكأس.

وقرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه، الخميس الماضي، برئاسة محمود الخطيب، الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9-2-2019 ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أي مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية)، وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في 10-2-2019 قبل إجرائه أي تعديلات جديدة على جدول الدوري.

كما قرر التأكيد على احتفاظ النادي بجميع الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية.

على الجانب الأخر رفض نادي بيراميدز إجراء أي تعديلات جديدة على مسابقتي الدوري والكأس.

وأصدر بيراميدز بيانا جاء كالتالي: "في ضوء التعديلات الأخيرة التي أجرتها لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على جداول مسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر والذي أبدى نادي بيراميدز ترحيبه بها لما تكفله من تكافؤ للفرص، يؤكد النادي على احترامه للاتحاد المصري لكرة القدم بكافة لجانه ويعلن رفضه القاطع إجراء أي تعديلات جديدة إرضاءً لأي أطراف أخرى".