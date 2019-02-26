تركي آل الشيخ يعلق عن انضمام لاعبي بيراميدز لمنتخب مصر

كتب- وليد خليل

أبدى تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، سعادته بتواجد عدد كبير من نجوم الفريق ضمن قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس الذي يستعد من خلاله لمباراتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية، ومباراة نيجيريا

الودية الدولية، المحدد لها 26 مارس المقبل.

وقال آل الشيخ في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي: "سعيد جدا أن نادٍ لم يكمل

العام يضم أكبر عدد من اللاعبين منه للمنتخب المصري العزيز.. مبروك لأبطال بيراميدز.. وهذا يثبت أننا التشكيلة الأقوى.. بالتوفيق ويااااارب تجيبوا الكأس".

وشهدت قائمة منتخب مصر تواجد 5 لاعبين من فريق بيراميدز، وهم: عمر جابر، وأحمد الشناوي، وعلي جبر، وأحمد أيمن، منصور ونبيل عماد "دونجا".