الإسماعيلي يطير إلى الجزائر غدًا استعدادًا لملاقاة شباب قسنطينة

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، فى الثانية ظهر غد الأربعاء إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة فريق شباب قسنطينة، السبت المقبل على ملعب الشهيد محمد حمولاى، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعةالثالثة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
وتعادل الإسماعيلى إيجابيًا أمام شباب قسنطينة، بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، ليواصل الدراويش نزيف
ويحتل الدراويش المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل مازيمبى الكونجولى صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف أمام بطل الجزائر، بينما يحتل الأفريقى التونسى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
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