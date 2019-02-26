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محمد عودة مدرب بتروجتكتب- صبري حافظ:
أكد محمد عودة المدير الفني لبتروجت أن لقاء الداخلية كان في غاية الصعوبة نظرًا لحاجة كل فريق للنقاط الثلاثة مشيرا إلى أنالفوز على الداخلية بمثابة 6 نقاط لتقارب موقع الفريقين بجدول الدوري.
وقال عودة: أكدت للاعبين أن
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب بتروجت: لا بديل عن الفوز في المباريات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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