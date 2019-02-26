مهاجم ليفربول يغيب عن مباراة واتفورد وشكوك حول مشاركته أمام إيفرتون

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

أصبحت مشاركة روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي، مع فريقه أمام واتفورد والمقرر لها، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ٢٨ من الدوري الإنجليزي الممتاز، صعبة.

وأشارت التقارير الإنجليزية عن غياب المهاجم البرازيلي فيرمينو عن مباراة الفريق أمام واتفورد بداعي الإصابة، بعدما أصيب الأخير في مباراة مانشستر يونايتد، يوم الأحد الماضي، ولم يستطع اللاعب استكمال

اللقاء بسبب الإصابة، ليخرج مبكرًا خلال المباراة.

كما أضافت التقارير أن مشاركة فيرمينو أمام إيفرتون، يوم الأحد المقبل، في الديربي محل الشك أيضًا.

وتحدث كلوب عن إصابة فيرمينو عقب مباراة مانشستر يونايتد قائلًا "لسوء الحظ ، ليس لدي أي فكرة، كان يعاني من شيء

ما في الكاحل، وهذا كل شىء حتى الآن".

وأضاف "فيرمينو قال في البداية أنه يمكن أن يستمر في الملعب، ولكن لم ينجح في نهاية الأمر".

وتابع "أنا لا أعرف ما حجم الإصابة، علينا أولاً أن نعرف ما حجم الإصابة بالضبط ، وهذا كل ما نريده في الوقت الحالي".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٦٦ نقطة، مبتعدًا عن مانشستر سيتي الوصيف، بفارق نقطة وحيدة، والذي يملك الأخير ٦٥ نقطة.