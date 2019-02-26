بث مباشر مشاهدة مبارة الإسماعيلي وطلائع الجيش الأن بالدوري

الإسماعيلي وطلائع الجيش القاهرة - بوابة الوفد تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش والتي ستنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب في الإسكندرية لحساب الجولة 24 من بطولة الإسكندرية لحساب الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. ومن المقرر أن تنقل مباراة الإسماعيلي ضد بث مباشر مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش الأن طلائع الجيش في الموعد المحدد لها عبر قناتي أون سبورت والنيل الرياضية كما يمكنكم مشاهدة اللقاء كم خلال البث المباشر الذي نقدمه عبر الشاشة المرفقة التالية:

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