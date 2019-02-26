رياضة | إسلام جابر لـ"الخليج 365 الرياضي ": أفتخر بوجودي بالمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسلام جابر لـ"الخليج 365 الرياضي ": أفتخر بوجودي بالمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، عن سعادته البالغة بانضمامه لمعسكر المنتخب الوطني الأول، خلال مارس المقبل.
وقال جابر في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 الرياضي" "اجعلني أبلغك بما أشعر به حاليًا، أفتخر بوجودي هنا للمرة الثالثة، وأتمنى أن أكون دائمًا متواجد لتمثيل بلادي بالمناسبات الدولية".
وأضاف جابر، " تلقيت اتصالًا من كابتن هاني رمزي المدرب العام قبل 48 ساعة، وإطمأن على جاهزيتي استعدادًا للانضمام لمواجهتي النيجر ونيجيريا، وأبلغته أنني جاهزًا في أي وقت يتم استدعائي فيه".
ويستعد المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، لمواجهتي النيجر بالتصفيات الإفريقية، ونيجيريا وديًا استعدادًا للأمم الإفريقية، المقرر إقامتها بالقاهرة منتصف العام الجاري.