رياضة | أول تعليق من رئيس الزمالك على قائمة الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من رئيس الزمالك على قائمة الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس نادي الزمالك أن استبعاد بعض نجوم الفريق من قائمة المنتخب الوطني لمعسكر مارس غير عادل على الإطلاق.

وتابع في تصريحات خاصة "عندما نتعاقد مع مدير فني للمنتخب الوطني يجب أن نتعاقد مع مدرب "فايق" من الأساس.

وأكمل "هاني رمزي سكران على طول وأجيري بيمشي في الشارع بيقع أصلا".