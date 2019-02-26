رياضة | يتقدمهم حسين الشحات.. 14 لاعبا محليا تجاهلهم منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يتقدمهم حسين الشحات.. 14 لاعبا محليا تجاهلهم منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج عدد من اللاعبين المميزين من حسابات خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر لخوض معسكر الفريق الذي سينطلق يوم 18 مارس المقبل ببرج العرب استعدادًا لمباراتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الإفريقية ومباراة نيجيريا الودية الدولية المحدد لها يوم 26 مارس.

وتعرض بعض لاعبي الدوري المصري لتجاهل أجيري رغم تألقهم مع أنديتهم يتقدمهم طارق طه ظهير أيسر الإسماعيلي ورجب بكار ظهير أيمن بيراميدز وزميله عبد الله السعيد صانع الألعاب ويوسف أوباما ومحمود كهربا وعبد الله جمعة من الزمالك وإمام عاشور جناح حرس الحدود وأحمد علي مهاجم المقاولون العرب وصلاح أمين مهاجم النجوم وحسام حسن مهاجم سموحة وحسام باولو مهاجم الداخلية وحسين الشحات صانع ألعاب الأهلي وزميليه كريم نيدفيد وأيمن أشرف.

قائمة منتخب مصر في معسكر مارس

حراسة المرمى: محمد أبوجبل وأحمد الشناوي ومحمود جنش وعامر عامر

خط الدفاع: عمر جابر وعلي غزال وعلي جبر وكريم حافظ ومحمد هاني وباهر المحمدي وأحمد أيمن منصور ومحمود علاء وأحمد أبو الفتوح

خط الوسط: عمرو السولية ومحمد النني وطارق حامد ومحمود حسن تريزيجيه وعمرو وردة وإسلام جابر ونبيل عماد دونجا وعمار حمدي وعبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا وصلاح محسن ومصطفى محمد

رئيس الزمالك يعلق على تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز ويهاجم الخطيب

علق رئيس نادي الزمالك على قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباريات كأس مصر إلى أجل غير مسمى لأسباب أمنية.

وأكد رئيس الزمالك أن القرار ليس له علاقة بالنادي الأهلي الذي لم ينتصر في الأزمة كما يردد جمهوره لأن القرار أمني بحت من أجل المصلحة العامة.

وأضاف رئيس الزمالك أن مجلس الأهلى لا يعرف أنه يلعب بالنارلأن قرار التأجيل أمني بحت وليس له علاقة بالأندية.

الوجه القبيح في أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز

كشفت أزمة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس عن الوجه القبيح للكرة المصرية بعد أيام من الشد والجذب.

وتمسك كل طرف في أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز واتحاد الكرة بموقفه من منطلق العناد دون مراعاة أن مصر مقبلة على استضافة أمم إفريقيا 2019 والمصلحة العامة رغم أن المسئولين عن الرياضة المصرية يتشدقون ليلًا ونهارًا بنغمة المصلحة العامة.

فرمان جديد من محمود الخطيب بعد تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز

أصدر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تعليماته لأعضاء المجلس بعد تأجيل مباراة الفريق أمام بيراميدز في دور الـ16 من كأس مصر.

وقرر محمود الخطيب منع أعضاء المجلس من التعليق على تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز ولو بالتلميح عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر".

عيد عبد الملك يسخر من تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز

سخر أحمد عيد عبد الملك لاعب فريق الجونة الحالي ونادي الزمالك السابق من تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز التي كان مقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فبراير طلع ٢٧ يوم بس لدواعي أمنية دي بقي السنة الخبيثة".

تركي آل الشيخ يكشف كيف استفاد بيراميدز من تأجيل مباراة الأهلي

كشف تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز عن أن تأجيل مباراة فريقه أمام الأهلي في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر سيمنح فرصة لرامون دياز المدير الفني للفريق للتعرف أكثر على اللاعبين.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته على فيس بوك: "أتفق مع الاتحاد المصري على أن التأجيل واجب فأمن مصر خط أحمر .. وأيضا التأجيل يعطي لدياز فرصة للتعرف على اللاعبين .. وأيضا يكون الخصم مكتمل الصفوف لكي تكون المباراة ممتعة.. فنحن لا نقابل إلا الجاهزين".

عامر حسين: لم نجامل الأهلي ولا يمكن لأحد الاعتراض على تأجيل كأس مصر

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن اتحاد الكرة المصري يعاني من الضغوط بسبب صراعات الأندية والعناد بينها

وأضاف عامر حسين في تصريحات لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد علي اذاعة راديو هيتس: "نعمل بحيادية وشفافية ولانجامل أي طرف مهما محالاوت التأثير علي القرار.. الزمالك هو المستفيد الأكبر من قرار التأجيل لأنه من يعاني من ضغط مباريات أكبر بسبب ظروف مشاركاته الإفريقية وسفره بعد أيام قليلة لأنجولا من أجل مباراة بيترو اتليتكو".

ونفي عامر حسين بشكل قاطع أن يكون القرار جاء محاباة أو مجاملة للنادي الأهلي أو رضخ لطلباته واعتراضه

وواصل عامر حسين: نعلم أن القرار سيتم المتاجرة والمزايدة به من أجل اثبات قوة وانتصار طرف على آخر لكن هذه الخلفيات والنظرات الضيقة لا تشغل الدولة التي تعاني من أعباء ولن يلتفت مسئوليها لهذه الأمور الصغيرة او سيتركوا مسئوليتهم من أجل فض نزاع شخصي بين مسئولي الأندية.. لن يعترض أي ناد على القرار لأنه بعيدا عن الاستعراض والتباهي الذي يحاول اثباته كل طرف فالجميع يحتاج للراحة والتقاط الأنفاس".ا

وتابع عامر حسين: "الأمن هو من قرر التأجيل في ظل هذا الاحتقان الذس يسيطر علي المشهد ولا يوجد فيه مسئولية فالأزمة الاخيرة شهدت أمور غريبة للغاية فمثلا المقاصة الاجهز للمباريات هو من طالب بالتأجيل الذي لم يطلبه الزمالك المتضرر الاكبر "

ونبه عامر حسين أن اصل الأزمة هو عدم تصديق واستيعاب الأندية لتحذيراته في شهر يوليو الماضي قبل انطلاق الدوري أثناء اجتماع تنظيم المسابقات أنه ستكون هناك ازمة كبيرة بسبب تغيير نظام البطولات الإفريقية وايضا المشاركة في البطولة العربية مع اقامة بطولة الامم الافريقية في شهر يونيو بخلاف اقامتها في مصر لاحقا

وعن سر إصرار اتحاد الكرة على إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز قال عامر إنه كان توجه من أجل الانتهاء من كأس مصر وحسم البطولة قبل أمم إفريقيا كما ان الأهلي هو الفريق الوحيد الذي لم يلعب دور ال16

عامر حسين يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن أن اللجنة ستواجه انتقادات بالجملة بعد تأجيل مباراتي الأهلي أمام بيراميدز والزمالك مع المقاصة في كأس مصر رغم أنه قرار أمني بحت.

وقال عامر حسين في تصريحات إذاعية: "لجنة المسابقات ستتحمل كل النقد الجديد بمفردها رغم ضغط المباريات وعدم امتلاك الأهلي والزمالك أكبر ناديين في مصر لملاعب وإغلاق بعض الملاعب لاستقبال كأس أمم إفريقيا 2019.

وأضاف عامر حسين: "نعمل في ظروف صعبة وضغوط أكبر من نجاح هذا الموسم الاستثنائي في الدوري المصري والكأس مع استضافة أمم إفريقيا.

الأمن يؤجل مباراة الأهلي وبيراميدز ولقاءات كأس مصر

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى.

وأضاف حسين في تصريحات إذاعية أن المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر تم تأجيلها بعد وصول خطاب الأمن إلى اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباريات الكأس لدواع أمنية.

ونشبت أزمة قوية بين اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي بسبب تمسك لجنة المسابقات باستبدال مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز يوم ٢٨ فبراير الجاري لتقام في الكأس بدلًا من الدوري، ليرفض مجلس إدارة الأهلي ويعلن تمسكه بجدول المباريات الذي تم وضعه حتى ٣٠-٣.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

ويقدم عامر عامر مستوى مميزًا مع الإنتاج الحربي جعله مرشحًا للانضمام لمنتخب مصر في شهر مارس المقبل.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه

محمود كهربا مطلوب في أندرلخت البلجيكي

أبدى مسئولو نادي أندرلخت البلجيكي اهتمامًا بالحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق الزمالك خلال الموسم الجديد بعد متابعة بعض التسجيلات له.

ويضع مسئولو أندرلخت محمود كهربا تحت المراقبة لنهاية الموسم الجاري قبل البت في مصيره بشكل نهائي سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عنه.

ويدرس مسئولو أندرلخت إرسال وفد إلى القاهرة لمتابعة محمود عن قرب وإعداد تقرير مفصل عنه.