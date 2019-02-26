رياضة | خاص.. رئيس الزمالك يكشف موقف كهربا من مباراة الزمالك المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. رئيس الزمالك يكشف موقف كهربا من مباراة الزمالك المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم رئيس نادي الزمالك موقف كهربا صانع ألعاب الفريق من المشاركة مع الفريق في مباراة بيتروأتليتكو الأنجولي المقرر لها الأحد القادم بالكونفدرالية الافريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على بيتروأتليتكو مساء الأحد القادم في الجولة الرابعة لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات خاصة "الموقف منتهي تمامًا وكهربا لن يسافر مع بعثة الفريق حتى يعرف خطئه جيدًا".