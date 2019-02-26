رياضة | مباريات نارية في الصعيد بالجولة الـ 20 للممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات نارية في الصعيد بالجولة الـ 20 للممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد المجموعة الأولى من مسابقة دوري الممتاز "ب" إقامة مباريات نارية، ومرتقبة، في الجولة العشرون، والتي تقام في الثانية والنصف من عصر الخميس المقبل.

- التحرير مع أسوان:

على ملعب التحرير بأسوان، يستضيف فريق التحرير صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد عبد الله برصيد 18 نقطة، شقيقة الأكبر، فريق اسوان المتصدر بقيادة مجدى عبد العاطي برصيد 47 نقطة، وحسم التعادل السلبي مباراة الدور الأول.

- الوليدية مع بنى سويف:

يواجه فريق الوليديه الذي يحتل المركز الاخير بقيادة عادل خليل/ برصيد 10 نقاط نظيرة فريق بنى سويف الوصيف بقيادة محمد يوسف برصيد 36 نقطة، وحقق بنى سويف الفوز في الدور الاول بأربعة أهداف مقابل هدف.

- التليفونات مع ناصر ملوي:

يحل فريق مركز شباب ناصر ملوي، ضيفاً على فريق تليفونات بني سويف، ويدخل ملوي اللقاء برصيد 14 نقطة، بقيادة محمد هريدي، المدير الفني، بالمركز الأخير، بينما يحتل التليفونات المركز الثالث بقيادة أبو العينين شحاته برصيد 32 نقطة، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثلة لقاء الدور الأول.

- المنيا مع الاعلاميين:

يواجه فريق المنيا الرابع بقيادة ابراهيم صدقى برصيد 31 نقطة، مع نظيره فريق الاعلاميين الخامس بقيادة جميل حلمي برصيد 30 نقطة، وشهدت مباراة الدور الأول، تفوق الإعلاميين على أرضه بهدفين مقابل هدف.

- طهطا مع ديروط:

يخوض فريق طهطا صاحب المركز التاسع، برصيد 22 نقطة، بقيادة اشرف السيد، مع فريق ديروط صاحب المركز السادس بقيادة عماد سمير برصيد 27 نقطة، وتعادل الفريقان 1/1 في مباراة الذهاب.

- الألومنيوم مع سوهاج:

يستضيف فريق الالمونيوم صاحب المركز الثامن بقيادة ياسر الكنانى بـ 24 نقطة نظيرة فريق سوهاج صاحب المركز السابع بقيادة عصام مرعى برصيد 24 نقطةوكان التعادل السلبى نتيجة الدور الاول.

- الفيوم مع النصر للتعدين:

يلتقي فريق الفيوم الذي يحتل الترتيب الحادي عشر، بقيادة مجدى طلبه، برصيد 18 نقطة، مع فريق النصر للتعدين صاحب المركز العاشر بقيادة عادل عبد الحميد برصيد 21 نقطة، وكان لقاء الدور الأول قد أسفر عن تعادل الفريقان لهدف لكل منهما.

ترتيب المجموعة الأولى:

1- أسوان 47 نقطة

2- بنى سويف 36 نقطة

3- التليفونات 32 نقطة

4- المنيا 31 نقطة

5- الإعلاميين 30 نقطة

6- ديروط 27 نقطة

7- الالمونيوم 24 نقطة

8- سوهاج 24 نقطة

9- طهطا 22 نقطة

10- التعدين 21 نقطة

11- الفيوم 18 نقطة

12- التحرير 17 نقطة

13- ناصر ملوي 14 نقطة

14- ديروط 14 نقطة