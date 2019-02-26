رياضة | إيميل يعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيميل يعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البلجيكي لوك إيميل المدير الفني لطلائع الجيش، عن تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي، بالدوري العام.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في الثالثة عصرًا، على ملعب برج العرب، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.