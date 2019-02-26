رياضة | قائمة المنتخب.. 6 وجوه جديدة في غياب السعيد وأوباما وصلاح ورمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة المنتخب.. 6 وجوه جديدة في غياب السعيد وأوباما وصلاح ورمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيري المدير الفني أسماء 25 لاعبا لخوض معسكر الفريق الذي سينطلق يوم 18 مارس المقبل ببرج العرب استعدادا لمباراتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية ومباراة نيجيريا الودية الدولية المحدد لها يوم 26 مارس ..

القاءمة شهدت تواجد 6 وجوه جديدة لعل أبرزها نبيل دونجا وعامر عامر وعمار حمدي وأبو جبل ومصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح.

شهدت القائمة غياب عبدالله السعيد ويوسف أوباما ومحمد صلاح وأحمد حجازي ورمضان صبحي.

وجاءت الأسماء المختارة كالتالي:

1. عمرو السولية ( الأهلي ).

2. محمد أبو جبل ( سموحة ).

3. محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ).

4. عمر جابر ( بيراميدز ).

5. أحمد الشناوي ( بيراميدز ).

6. طارق حامد ( الزمالك ).

7. أحمد حسن "كوكا" ( أولمبياكوس اليوناني ).

8. علي أحمد "غزال" ( فيرنس البرتغالي ).

9. محمود حسن "تريزيجيه" ( قاسم باشا التركي ).

10. علي جبر ( بيراميدز ).

11. كريم حافظ ( قاسم باشا التركي ).

12. عمرو وردة ( أتروميتوس اليوناني ).

13. محمد هاني ( الأهلي ).

14. باهر المحمدي ( الإسماعيلي ).

15. صلاح محسن ( الأهلي ).

16. محمود عبد الرحيم "جنش" ( الزمالك ).

17. أحمد أيمن منصور ( بيراميدز ).

18. إسلام جابر ( الداخلية ).

19. محمود علاء ( الزمالك ).

20. عامر عامر ( الإنتاج الحربي ).

21. نبيل عماد "دونجا" ( بيراميدز ).

22. عمار حمدي ( الاتحاد السكندري ).

23. مصطفى محمد ( طلائع الجيش ).

24. عبد الرحمن مجدي ( الاسماعيلي ).

25. احمد أبو الفتوح ( سموحة ).