رياضة | موعد سفر الزمالك إلى أنجولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد سفر الزمالك إلى أنجولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء وذلك بعد تأجيل مباراة مصر المقاصة التى كانت مقررة غدا الأربعاء في دور الثمانية لكأس مصر.

ومن المقرر ان يستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

كما قرر الجهاز الفني للزمالك السفر الى انجولا عصر الجمعة المقبل استعدادا لمواجهة بترو أتليتكو الأحد المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.