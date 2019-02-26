اونلاين | مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الثلاثاء 26 / 2 / 2019 في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الثلاثاء 26 / 2 / 2019 في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي الإسماعيلي وطلائع الجيش ضمن الدوري المصري الممتاز 2019، الدور الثاني، الدراويش في مواجهة صعبة وقوية ضد المنافس الجيش، من أجل حصد ثلاث نقاط هامة فهل ينجح الفريق الأصفر الذي فشل في تحقيق فوزه الأول في بطولة أفريقيا، وتعادل في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ضد فريق شباب قسنطينة، في مواجهة صعبة بدور المجموعات، وكانت مؤجلة.