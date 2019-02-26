شكرا لقرائتكم خبر عن ساحر أرجنتيني يعيد الملكي للزعامة الأوروبية والان مع التفاصيل

الخليج 365-

أكدت تقارير صحفية في صباح اليوم الثلاثاء, ان نادي ريال مدريد الإسباني بدأ بالفعل في البحث عن بديل البرازيلي مارسيلو, والذي من المحتمل أن يغادر

السانتياجو بيرنابيو

خلال الانتقالات الصيفية القادمة متوجهة إلى إيطاليا للانضمام إلى فريق يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية خلال عددها الصادر اليوم, ان الأرجنتيني نيكولاس تاجليفيكو, لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي أصبح الهدف الأول لريال مدريد خلال الفترة القادمة كبديل لظهيره الأيسر مارسيلو الذي سيرحل بشكل كبير عن الملكي خلال الوقت القادم بعد تطور خلافاته مع المدير الفني للريال سانتياجو سولاري.

وكشفت الصحيفة أن وكيل أعمال اللاعب, ريكاردو شليبر, قد صرح لمحطة راديو "ريفادافيا" الأرجنتينية ان موكله تردد إسمه بقوة على قوائم احتياجات نادي ريال مدريد الإسباني في الفترة الأخيرة, وان تاجليفيكو وصله بالفعل للعديد من العروض الأوروبية من أندية كبيرة.

وأضاف "أن النادي الهولندي قد حسم الأمر وحدد المبلغ المالي للسماح بمغادرة لاعبه الأرجنتيني وخوض تجربة احتراف جديدة, موضحاً ان أياكس لن يقف في طريق اللاعب للخروج واللعب في أجواء جديدة".