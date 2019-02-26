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انت الان تتابع ننشر الخطاب الموجه للأهلي وبيراميدز لتأجيل الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
حصل «التحرير» على نص الخطاب الذي أرسله الاتحاد المصري لكرة القدم، لأندية الأهلي وبيراميدز والزمالك ومصر المقاصة، الذي يعلمهم فيه بتأجيل مباريايتهم في كأس مصر، وجاء في الخطاب الرسمي: «أنه بناء على التعليمات الأمنية الواردة صباح اليوم الثلاثاء، فقد تقرر تأجيل مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة، والتي كان محددًا لها يوم غد الأربعاء، باستاد الجيش ببرج العرب الساعة السابعة مساء، كما تم تأجيل مباراة الأهلي أمام بيراميدز والتي كان محددا لها يوم الخميس المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب».
كان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق، عددا من التعديلات على جدول مباريات البطولات المحلية، ومنها تأجيل مواجهة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري بناء على طلب بيراميدز حتى يواجه الأهلي فريق الزمالك من أجل مبدأ التكافؤ، وعقب ذلك قرر الجبلاية الاستبدال بالمواجهة المباراة المؤجلة بين الفريقين في الكأس. ورفض
ورفض الأهلي قرار الاستبدال، وخاطب اتحاد الكرة بشكل رسمي معلنا تمسكه بجدول الدوري، وأكد المارد الأحمر أنه يرفض بشكل قاطع مواجهة بيراميدز في الكأس في موعد لقاء الدوري، على الجانب الآخر طلب الزمالك ومصر المقاصة تأجيل مبارتهما المقرر لها غدًا الأربعاء في كأس مصر، لتجنب إرهاق الفريقين، قبل أن يعدلا عن طلبهما في بيانات رسمية، كما أعلن مجلس الزمالك عقب قرار الجبلاية اليوم الثلاثاء، رفضه تأجيل لقاء الفريق أمام مصر المقاصة.
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