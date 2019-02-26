انت الان تتابع ننشر الخطاب الموجه للأهلي وبيراميدز لتأجيل الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

حصل «التحرير» على نص الخطاب الذي أرسله الاتحاد المصري لكرة القدم، لأندية الأهلي وبيراميدز والزمالك ومصر المقاصة، الذي يعلمهم فيه بتأجيل مباريايتهم في كأس مصر، وجاء في الخطاب الرسمي: «أنه بناء على التعليمات الأمنية الواردة صباح اليوم الثلاثاء، فقد تقرر تأجيل مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة، والتي كان محددًا لها يوم غد الأربعاء، باستاد الجيش ببرج العرب الساعة السابعة مساء، كما تم تأجيل مباراة الأهلي أمام بيراميدز والتي كان محددا لها يوم الخميس المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب».

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كان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق، عددا من التعديلات على جدول مباريات البطولات المحلية، ومنها تأجيل مواجهة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري بناء على طلب بيراميدز حتى يواجه الأهلي فريق الزمالك من أجل مبدأ التكافؤ، وعقب ذلك قرر الجبلاية الاستبدال بالمواجهة المباراة المؤجلة بين الفريقين في الكأس. ورفض